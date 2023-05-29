В Башкирии до официального открытия купального сезона утонуло почти 40 человек

Башкортостан накрыла жара, и жители республики открыли купальный сезон. Пока неофициально. Хорошей погоде не рады только спасатели. Региональное МЧС вновь озвучило нерадостную статистику: в республике утонуло уже 39 человек. На прошлой неделе жертвами воды стали ещё трое детей. Часто взрослые в воду идут пьяными, а малышей родители под палящим солнцем теряют из виду и, бывает, навсегда. Чтобы снизить рост происшествий, на пляжи отправляются патрули. В дозор выходят сотрудники Управления гражданской защиты, противопожарной охраны и Центра общественной безопасности.
Добраться до этого водоема непросто. Очевидно, отдаленное место не предназначено для купания. Но несколько молодых людей решили его переплыть. Один из них на глубине начал тонуть. К приезду спасателей на поверхности воды уже никого не было. Юноше было 16 лет. Тело водолазы обнаружили на глубине в 25 метрах от берега. Дети тонут чаще взрослых. Эта печальная статистика подтверждается фактами.
Все случаи произошли на несанкционированных пляжах, в местах, где не проверено дно и нет спасателей. Во избежание несчастных случаев регулярно проводятся рейды. В Кировском районе их проведено 27, проинструктировано более 1000 человек и составлено 12 протоколов. Правонарушителям придется оплатить штраф от 3 до 4 тысяч рублей за купание в неположенном месте и 500 рублей за разведение костра. Специалисты отмечают, что у берега чаще встречаются подростки без сопровождения взрослых.
В Уфе в этом году организованы 10 официальных мест для купания. Сейчас идет активная подготовка к открытию. А по республике этим летом будут действовать 127 пляжей, еще 5 сейчас проходят аттестацию. Официально открытие купального сезона 1 июня.