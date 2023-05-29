В Башкирии 11-классники сдали ЕГЭ по русскому языку

В Уфе завершился первый обязательный ЕГЭ. 11-классники сдали экзамен по русскому языку. Государственная итоговая аттестация стартовала в 10 часов утра. Всего в Башкортостане ЕГЭ сдают более 16 тысяч выпускников. Для этого организованы пункты проведения экзаменов. Один из них – в 45-й школе столицы республики.

Эти горячие сердца, соблюдающие приметы, обладают и холодными умами во время напряжённого экзамена. Объяснить это можно логически. Так выпускницы настраиваются на успешную сдачу ЕГЭ и меньше волнуются. У примет для лёгкой сдачи ЕГЭ есть главное условие – они не отменяют подготовку к итоговой аттестации. В течение года ребята учили лексику, пунктуацию, синтаксис. Чего стоит одна только орфография. Например, сегодня в русском языке лингвисты насчитывают около полумиллиона слов, включая диалектные.

В ЕГЭ по русскому языку в этом году 27 заданий. Одно из них – сочинение. Требуется соблюдение структуры. Только творческого подхода недостаточно, так считает один из выпускников – юный музыкант, когда-то известный как участник проекта «Голос. Дети».

В 2023-м есть изменения. Например, иной порядок вопросов, новая система оценки, появились задания повышенного уровня сложности. А вот меры безопасности не изменились. На входе – проверка термометром и металлоискателем.