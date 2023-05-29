В Уфе прошли чемпионат и первенство Башкирии по дуатлону

На набережной реки Белой собралось более 150 участников старше 12 лет. Конкуренцию хозяевам состязаний составили гости из Свердловской и Кировской областей. Спортсмены преодолевали дистанцию бегом и на велосипеде, причём этап кросса в дуатлоне повторялся дважды.
В отличие от триатлона, в дуатлоне нет плавательного этапа. Его заменяют два беговых. Потому среди участников турнира так много легкоатлетов. В Уфе на чемпионате республики по дуатлону на дистанцию вышли как начинающие, так и мастера. Так, Елизавета Багаури в этом спорте два года. За это время она становилась победителем и призером всероссийских соревнований. Удалось спортсменке стать лучшей и на чемпионате в Уфе.
Сначала участники соревнований бежали два километра, после чего восемь преодолевали на велосипеде. Перед финишем спортсменов также ждал километровый кросс.
Анастасия Долгая выиграла в категории до 12 лет. Ее путь в дуатлоне начинался с занятий на лыжах. Также она увлекалась плаванием. А позже пришла в профессиональный спорт.
По итогам соревнований будет сформирована сборная Башкортостана в этом виде спорта. Команда отправится в Верхошижемье на первенство России в конце июля. А перед этими стартами пройдут республиканские соревнования по триатлону.