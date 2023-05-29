В Уфе прошли чемпионат и первенство Башкирии по дуатлону

На набережной реки Белой собралось более 150 участников старше 12 лет. Конкуренцию хозяевам состязаний составили гости из Свердловской и Кировской областей. Спортсмены преодолевали дистанцию бегом и на велосипеде, причём этап кросса в дуатлоне повторялся дважды.

В отличие от триатлона, в дуатлоне нет плавательного этапа. Его заменяют два беговых. Потому среди участников турнира так много легкоатлетов. В Уфе на чемпионате республики по дуатлону на дистанцию вышли как начинающие, так и мастера. Так, Елизавета Багаури в этом спорте два года. За это время она становилась победителем и призером всероссийских соревнований. Удалось спортсменке стать лучшей и на чемпионате в Уфе.

Меня поддерживала мама, также помогают тренировки. Елизавета Багаури, победительница чемпионата и первенства Республики Башкортостан

Сначала участники соревнований бежали два километра, после чего восемь преодолевали на велосипеде. Перед финишем спортсменов также ждал километровый кросс.

Я смотрю со времени, как мы начали заниматься. Развивается триатлон, уже восьмой год пошел. Очень бурно он развивается у нас в республике теперь. Можно видеть тут ощутимую разницу, что было и что сейчас. Ребята у нас есть, хоть и младшей возрастной категории, есть уже победители и призеры первенств России. Анатолий Алексеев, председатель Федерации триатлона Республики Башкортостан

Анастасия Долгая выиграла в категории до 12 лет. Ее путь в дуатлоне начинался с занятий на лыжах. Также она увлекалась плаванием. А позже пришла в профессиональный спорт.

Важны устойчивость и понимание себя, где тебе нужно ускориться, где нет. Нужно выдерживать длинные и короткие дистанции, быть сосредоточенным. Анастасия Долгая, победительница чемпионата и первенства Республики Башкортостан /Свердловская область/