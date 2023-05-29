В Уфе прошел чемпионат страны по дзюдо среди глухих

Сборная Башкортостана в 15-й раз одержала победу над спортсменами из Дагестана. Принципиальное противостояние идет между командами на чемпионате страны по дзюдо среди глухих. Турнир прошел в Уфе в минувшие выходные.
В прошлом году башкирские спортсмены были сильнее в общем зачете в Дагестане. На этот раз в Уфе гости хотели взять реванш, однако хозяева не упустили победу в общем зачете. Хотя те, на кого особенно возлагали надежды, оступились на домашнем турнире.
Чемпионат России по дзюдо среди глухих был отборочным на предстоящие игры сурдлимпийцев «Мы вместе. Спорт». Напомним, они пройдут в столице Башкортостана в конце июля.