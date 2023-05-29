В Уфе прошел чемпионат страны по дзюдо среди глухих

Сборная Башкортостана в 15-й раз одержала победу над спортсменами из Дагестана. Принципиальное противостояние идет между командами на чемпионате страны по дзюдо среди глухих. Турнир прошел в Уфе в минувшие выходные.

В прошлом году башкирские спортсмены были сильнее в общем зачете в Дагестане. На этот раз в Уфе гости хотели взять реванш, однако хозяева не упустили победу в общем зачете. Хотя те, на кого особенно возлагали надежды, оступились на домашнем турнире.