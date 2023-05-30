В Уфе два человека умерли от передозировки наркотиками, еще трое в реанимации

В Уфе от передозировки наркотиками погибли два брата. Об этом сообщает telegram-канал Mash Batash. По данным издания, еще трое были доставлены в реанимацию в тяжелом состоянии.

Трагедия произошла в одной из квартир жилого дома на Российской улице. Компания из пяти мужчин собралась вместе, чтобы выпить и поиграть в видеоигры. Два брата принесли с собой наркотики и поделились ими с товарищами.