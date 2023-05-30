Прокуратура Башкирии проверит факт падения дерева на женщину и ребёнка

29 мая в Уфе на женщину и ребёнка упало дерево. Прокуратура Башкирии организовала проверку по факту случившегося.

Около четырёх часов дня на тропе здоровья между парком Победы и СОК «Биатлон» произошло падение дерева на женщину с ребёнком. На место происшествия прибыли экстренные службы. Пострадавшим была оказана необходимая помощь.