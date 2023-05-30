В Башкирии локализован большой природный пожар

В районе Башкирии локализовали крупный природный пожар. Об этом сообщил заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы главного управления МЧС России по региону Петр Ильин.
В Калтасинском районе был локализован пожар на площади более 20 га. Ликвидация возгорания продолжается. Сам пожар находится в нескольких километрах от населенного пункта Куяново. Угрозы распространения огня нет.
Горит лесная подстилка и камыши. Огонь тушат с земли и с воздуха. В ликвидации пожара участвуют 93 человека и 18 единиц техники, включая вертолет Ка-32, бульдозеры и пожарные автоцистерны. Работают добровольные пожарные команды, активно помогают и местные жители.
Фото: МЧС по РБ.