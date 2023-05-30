В Башкирии локализован большой природный пожар

В районе Башкирии локализовали крупный природный пожар. Об этом сообщил заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы главного управления МЧС России по региону Петр Ильин.

В Калтасинском районе был локализован пожар на площади более 20 га. Ликвидация возгорания продолжается. Сам пожар находится в нескольких километрах от населенного пункта Куяново. Угрозы распространения огня нет.