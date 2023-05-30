В 2023 году в Башкирии отремонтируют фасады 74 многоквартирных домов

Большую часть из них еще и утеплят. На данный момент на объектах уже ведутся работы, ведь их необходимо выполнять при благоприятной погоде. Фасады некоторых домов готовы более чем наполовину.
За несколько секунд перфоратор делает в стене отверстие. Бригада в строительной люльке работает одновременно тремя инструментами. Поэтому утепление фасада продвигается быстро.
Утепляют двумя видами материалов – пенопластом и минеральной ватой. Последняя нужна для пожарной безопасности. Поэтому ее крепят в том месте, где есть окна, балконы, а также межэтажные перекрытия.
Утеплитель сажают на клей, а затем крепят специальным дюбелем, который называют гриб. Но прежде нужно выполнить подготовительные работы – очистить и прогрунтовать стены. Ремонтом фасада дома №37 по ул. Степана Кувыкина занимаются сразу три бригады.
Поверх утеплителя рабочие наносят клеевой состав и армируют стеклотканной сеткой. После уже лягут декоративная штукатурка и два слоя краски. Кстати там, где балконы не застеклены, тоже будет утеплена стена. Помимо этого сделают новые оконные отливы, парапетную крышку и обошьют балконные экраны. Жители довольны.
Ремонт фасада выполняется за счет взносов за капремонт. В этом году 74 многоквартирных дома обретут новое лицо. А 51 из них еще и утеплят.
Кстати, на свою работу подрядчики дают гарантию пять лет, исключая случаи вандализма. Кроме фасадов в 2023-м по республиканской программе будет отремонтировано более 750 подъездов.