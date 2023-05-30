В 2023 году в Башкирии отремонтируют фасады 74 многоквартирных домов

Большую часть из них еще и утеплят. На данный момент на объектах уже ведутся работы, ведь их необходимо выполнять при благоприятной погоде. Фасады некоторых домов готовы более чем наполовину.

За несколько секунд перфоратор делает в стене отверстие. Бригада в строительной люльке работает одновременно тремя инструментами. Поэтому утепление фасада продвигается быстро.

Утепляют двумя видами материалов – пенопластом и минеральной ватой. Последняя нужна для пожарной безопасности. Поэтому ее крепят в том месте, где есть окна, балконы, а также межэтажные перекрытия.

Утеплитель сажают на клей, а затем крепят специальным дюбелем, который называют гриб. Но прежде нужно выполнить подготовительные работы – очистить и прогрунтовать стены. Ремонтом фасада дома №37 по ул. Степана Кувыкина занимаются сразу три бригады.

Объект мы начали ремонтировать в начале апреля. На сегодняшний день порядка 70% объема мы выполнили. Мы идем с опережением графика. Где-то в течение трех недель, я думаю, мы все работы уже завершим. Егор Шумков, начальник участка подрядной организации

Поверх утеплителя рабочие наносят клеевой состав и армируют стеклотканной сеткой. После уже лягут декоративная штукатурка и два слоя краски. Кстати там, где балконы не застеклены, тоже будет утеплена стена. Помимо этого сделают новые оконные отливы, парапетную крышку и обошьют балконные экраны. Жители довольны.

Наружная отделка очень красивая, здорово. И утепление хорошо будет зимой. Анатолий Радченко, житель дома №37 по ул. Степана Кувыкина

Ремонт фасада выполняется за счет взносов за капремонт. В этом году 74 многоквартирных дома обретут новое лицо. А 51 из них еще и утеплят.

Выполнение от плана уже составляет более 50%. У нас 43 фасада в работе и два фасада уже полностью отремонтированы. Если фасад утеплен и при корректной работе системы теплоснабжения внутридомовой жители могут наблюдать экономию на счетах за отопление. То есть уже в зимнее время теплопотерь меньше, в летнее время квартиры меньше греются. Олег Койда, начальник информационного отдела регионального оператора капитального ремонта