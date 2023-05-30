В Башкирии в пожарах погибли 137 человек

В Башкирии с начала 2023 года произошло 4782 техногенных пожара. Об этом сообщил заместитель премьер-министра правительства Республики Башкортостан Ирек Сагитов.
В огне погибли 137 человек, среди которых двое – дети. При этом за тот же период в 2022 в пожаре погибли 96 человек.
В более чем 95% случаев местом возникновения пожаров с гибелью людей является жилой фонд республики: индивидуальные жилые дома, многоквартирные, садовые дома. Зачастую основными причинами пожаров являются неосторожное обращение с огнем, нарушение правил устройства и эксплуатации печного оборудования, аварийный режим работы электросетей. Часто — это непотушенная вовремя сигарета в состоянии алкогольного опьянения.