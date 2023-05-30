В Башкирии в пожарах погибли 137 человек

В Башкирии с начала 2023 года произошло 4782 техногенных пожара. Об этом сообщил заместитель премьер-министра правительства Республики Башкортостан Ирек Сагитов.

В огне погибли 137 человек, среди которых двое – дети. При этом за тот же период в 2022 в пожаре погибли 96 человек.