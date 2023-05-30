В Уфе врачи вернули зрение пожилой пациентке

Уфимские врачи выполнили сложную операцию и вернули пожилой женщине зрение. Провести восстановление зрение на новом уровне позволяет передовое оборудование.

Пелену с глаз пациента снимают лазером. Быстро, точно и безболезненно. Буквально несколько минут такого воздействия – и человек вновь может наслаждаться всеми красками мира, не возвращаясь к неприятной проблеме. По новому взглянуть на жизнь помогают врачи Уфимского НИИ глазных болезней.

А ведь ещё совсем недавно такое хирургическое вмешательство считалось достаточно сложными и требовало длительного периода восстановления. Но теперь благодаря современным технологиям пациента можно выписывать из клиники практически в день проведения операции.

Каждый год работы НИИ глазных болезней дарит новый взгляд на жизнь 30 тысячам пациентам. В день здесь проводят множество различных операций и выписывают десятки благодарных людей.