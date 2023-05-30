В двух районах Башкирии продолжается тушение природных пожаров

В Калтасинском районе уже третий день подряд тушат крупный лесной пожар вблизи населенного пункта Куяново. Сейчас огонь локализован на площади более 20 гектаров, распространения нет.
По словам спасателей, сложности в тушении возникают из-за заболоченной местности и торфянистой почвы. Для ликвидации огня использовали и вертолёт, было совершено 23 слива – это примерно 87 тонн воды. Сейчас на месте ЧП работают 53 человека и 27 единиц техники. Также в тушении принимают участие около 300 неравнодушных местных жителей. Угрозы населенному пункту нет.
Борьба с лесными пожарами ведётся и в другой части республики. Задействованы все силы и средства для ликвидации огня в Белорецком районе. Проведено 30 сбросов воды общей массой 115 тонн. Сейчас ситуация находится на контроле, угрозы населенным пунктам нет.