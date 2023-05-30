В Уфе открыли еще один штаб формирования добровольческих отрядов

Сюда могут прийти все те, кто готов с оружием в руках выступить на защиту интересов нашей страны. Здесь не только ответят на все вопросы, но и помогут заполнить необходимые документы.

На груди героя – орден Мужества, медаль «За боевое отличие», орден Минигали Шаймуратова. Артур Галеев уехал на передовую в октябре прошлого года, подписав контракт сразу после окончания колледжа. Пехотинец мотострелкового батальона был ранен в битве под Красным Лиманом. На поле боя спас раненого сослуживца. Артур Галеев теперь ветеран боевых действий.

Я поддерживаю таких людей, потому что вижу, что все патриоты. Вот я сейчас разговаривал, говорят, из Магнитогорска приезжают, Кургана, Челябинской области, прямо сюда, в главный штаб формирования. Подписывают контракт непосредственно с Республикой Башкортостан. Артур Галеев, ветеран боевых действий

Штаб заработал в микрорайоне Зеленая роща по адресу Степана Кувыкина, 27. Такой же уже функционирует на улице Айской.

Здесь работают действительно офицеры, действительно с боевым опытом, и доверие добровольцев к нам идет больше. Также среди работников штаба двое сами написали заявление о вступление в добровольческий полк. Алексей Локотченко, первый заместитель руководителя штаба формирования добровольческих отрядов Республики Башкортостан

Штаб работает ежедневно 9 до 18 часов, кроме воскресенья. Уже около ста человек написали заявление о вступлении в добровольческие ряды. В ближайшее время откроется филиал главного штаба в Уфимском районе.

Была возможность в юности пойти служить в армию, у меня не получилось. Жизнь дала второй шанс, почему бы его не использовать. Я считаю, что каждый мужчина должен служить в своей стране, должен защитить свой дом, семью. доброволец

В пункте отбора на военную службу по контракту тоже много желающих. Пенсионер Радик Искандаров приехал из Мелеуза. Мужчине 64 года. Родные с пониманием отнеслись к его выбору. Радик Медхатович уверен в том, что по старшинству он должен быть на передовой, а за ним крепкий тыл – его дети и внуки.

У меня такое воспитание было, советское. Мы с детства были воспитаны так, чтобы быть готовыми защищать свою Родину. Исходя из этого нахожусь здесь. Радик Искандаров

Будущих контрактников встречают инструкторы. Они консультируют и проводят военно-профессиональное ориентирование. Уточняется желаемый срок контракта и место службы. Далее идет психологическое тестирование и медосмотр. Есть возможность пройти медобследование на пункте отбора.

В результате беседы инструктор выявляет у гражданина склонность прохождения к той или иной воинской должности. Например, наличие водительского удостоверения – инструктор предлагает такому кандидату должность водителя. Сергей Родинко, подполковник, начальник республиканского пункта отбора на военную службу по контракту