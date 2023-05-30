В Уфе открыли еще один штаб формирования добровольческих отрядов

Сюда могут прийти все те, кто готов с оружием в руках выступить на защиту интересов нашей страны. Здесь не только ответят на все вопросы, но и помогут заполнить необходимые документы.
На груди героя – орден Мужества, медаль «За боевое отличие», орден Минигали Шаймуратова. Артур Галеев уехал на передовую в октябре прошлого года, подписав контракт сразу после окончания колледжа. Пехотинец мотострелкового батальона был ранен в битве под Красным Лиманом. На поле боя спас раненого сослуживца. Артур Галеев теперь ветеран боевых действий.
Штаб заработал в микрорайоне Зеленая роща по адресу Степана Кувыкина, 27. Такой же уже функционирует на улице Айской.
Штаб работает ежедневно 9 до 18 часов, кроме воскресенья. Уже около ста человек написали заявление о вступлении в добровольческие ряды. В ближайшее время откроется филиал главного штаба в Уфимском районе.
В пункте отбора на военную службу по контракту тоже много желающих. Пенсионер Радик Искандаров приехал из Мелеуза. Мужчине 64 года. Родные с пониманием отнеслись к его выбору. Радик Медхатович уверен в том, что по старшинству он должен быть на передовой, а за ним крепкий тыл – его дети и внуки.
Будущих контрактников встречают инструкторы. Они консультируют и проводят военно-профессиональное ориентирование. Уточняется желаемый срок контракта и место службы. Далее идет психологическое тестирование и медосмотр. Есть возможность пройти медобследование на пункте отбора.
Контракт могут заключить мужчины в возрасте до 60 лет, в исключительных случаях – до 65. Подписать соглашение имеют право и не проходившие воинскую службу, но получившие высшее или среднее профессиональное образование. Минимальный срок – от шести месяцев. Контрактники получают от 204 тысяч рублей ежемесячно, а также единовременную выплату 195 тысяч.