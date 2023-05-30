В Башкирии осудили первого заместителя прокурора республики и его сообщников за взятки

В Башкирии ФСБ пресекла деятельность организованной преступной группы, которая была причастна к получению взяток в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по Республике Башкортостан. Благодаря усилиям сотрудников службы безопасности и оперативным мероприятиям удалось установить личности преступников, которые состояли из высокопоставленных работников прокуратуры - бывшего первого заместителя прокурора Башкирии, бывшего прокурора Советского района Уфы, бывшего заместителя начальника управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью - начальника отдела по надзору за процессуальной деятельностью в органах Следственного комитета Прокуратуры РБ.

Подозреваемые использовали свое служебное положение для организации канала получения взяток за освобождение от уголовного преследования состоятельных граждан региона. Сотрудниками ФСБ Башкирии также установлены личности, которые участвовали в преступных схемах: депутат Совета городского округа Уфы, адвокат Башкирской республиканской коллегии адвокатов и предприниматель.

Резонансным оказалось дело о 9,5 млн рублей взятки, за которую фигуранты подготовили и вынесли решение об отмене постановления о возбуждении уголовного дела в отношении первого заместителя главы администрации Уфы Александра Филиппова. Чиновник обвиняется в неправомерных действиях при реализации региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.

В период предварительного расследования в общей сложности обвинение в коррупции предъявлено девяти лицам. Расследовало уголовные дела Главное следственное управление Следственного Комитета Российской Федерации. 30 мая 2023 года суд признал бывшего первого заместителя прокурора Башкирии виновным в получении взяток в крупном и особо крупном размерах и назначил ему наказания в виде лишения свободы на срок 17 лет с отбыванием наказания в колонии строго режима со штрафом в размере 40 млн рублей. .

Экс-прокурора Советского района Уфы суд признал виновным в получении взяток в крупном и особо крупном размерах и в посредничестве во взяточничестве с назначением ему наказания в виде лишения свободы сроком на 16 лет в исправительной колонии строго режима. Суд также назначил штраф в размере 25 миллионов рублей.

Бывшего заместителя начальника управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью - начальника отдела по надзору за процессуальной деятельностью в органах Следственного комитета прокуратуры РБ виновным признали виновным в получении взятки в особо крупном размере с назначением наказания в виде лишения свободы сроком на 8 лет 6 месяцев в исправительной колонии строгого режима. Как и другим обвиняемым, ему назначили штраф в размере 20 миллионов рублей. Всех троих суд лишил права занимать должности в государственных и правоохранительных органов.