В Башкирии осудили первого заместителя прокурора республики и его сообщников за взятки

В Башкирии ФСБ пресекла деятельность организованной преступной группы, которая была причастна к получению взяток в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по Республике Башкортостан. Благодаря усилиям сотрудников службы безопасности и оперативным мероприятиям удалось установить личности преступников, которые состояли из высокопоставленных работников прокуратуры - бывшего первого заместителя прокурора Башкирии, бывшего прокурора Советского района Уфы, бывшего заместителя начальника управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью - начальника отдела по надзору за процессуальной деятельностью в органах Следственного комитета Прокуратуры РБ.

Фото №1 - В Башкирии осудили первого заместителя прокурора республики и его сообщников за взятки

Подозреваемые использовали свое служебное положение для организации канала получения взяток за освобождение от уголовного преследования состоятельных граждан региона. Сотрудниками ФСБ Башкирии также установлены личности, которые участвовали в преступных схемах: депутат Совета городского округа Уфы, адвокат Башкирской республиканской коллегии адвокатов и предприниматель.

Резонансным оказалось дело о 9,5 млн рублей взятки, за которую фигуранты подготовили и вынесли решение об отмене постановления о возбуждении уголовного дела в отношении первого заместителя главы администрации Уфы Александра Филиппова. Чиновник обвиняется в неправомерных действиях при реализации региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.

В период предварительного расследования в общей сложности обвинение в коррупции предъявлено девяти лицам. Расследовало уголовные дела Главное следственное управление Следственного Комитета Российской Федерации. 30 мая 2023 года суд признал бывшего первого заместителя прокурора Башкирии виновным в получении взяток в крупном и особо крупном размерах и назначил ему наказания в виде лишения свободы на срок 17 лет с отбыванием наказания в колонии строго режима со штрафом в размере 40 млн рублей. .

Экс-прокурора Советского района Уфы суд признал виновным в получении взяток в крупном и особо крупном размерах и в посредничестве во взяточничестве с назначением ему наказания в виде лишения свободы сроком на 16 лет в исправительной колонии строго режима. Суд также назначил штраф в размере 25 миллионов рублей.

Бывшего заместителя начальника управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью - начальника отдела по надзору за процессуальной деятельностью в органах Следственного комитета прокуратуры РБ виновным признали виновным в получении взятки в особо крупном размере с назначением наказания в виде лишения свободы сроком на 8 лет 6 месяцев в исправительной колонии строгого режима. Как и другим обвиняемым, ему назначили штраф в размере 20 миллионов рублей. Всех троих суд лишил права занимать должности в государственных и правоохранительных органов.

Остальным фигурантам дела за посредничество суд назначил наказание в виде лишения свободы от пяти до восьми лет с отбыванием в колонии строгого режима и штрафом от 8 до 20 млн рублей. 

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