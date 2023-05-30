В одной из больниц Уфы появился новый аппарат для лазерной коагуляции

В офтальмологическом отделении уфимской больницы №8 появился новый аппарат для лазерной коагуляции. Это современный метод лечения патологий сетчатки и сосудистой оболочки глаза.

Он применяется при разрывах, локальных небольших отслойках, периферических дегенерациях, при диабетической ретинопатии, сосудистых патологиях. Новое устройство используется недавно, но пользуется спросом. Сразу после операции пациент возвращается домой.

Больница №8 тесно сотрудничает с Башгосмедуниверситетом. На кафедре, расположенной на базе учреждения, студенты получают не только знания, но и практический опыт. В день делают от 30 до 50 операций.