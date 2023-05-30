В Уфе артисты белорусского балета представили постановку «Анна Каренина»

Это неоклассический вариант – постановщики по-своему взглянули на роман Льва Толстого, положенный на музыку Петра Чайковского. Минимум декораций, символизм деталей, стилизованные костюмы.

Балет «Анна Каренина» успешно идет с ноября 2019 года, тогда постановку впервые продемонстрировали в Минске. Спектакль признан лучшим в 2021 году в Национальной театральной премии. В Уфе «Анна Каренина» будет показана дважды. На сегодняшний день билетов практически не осталось.

У авторов постановки – неоклассический подход. Декорации минималистичны, что свойственно для современного балета. Но эти детали символичны.

Всё происходит на вокзале, в месте расхождения путей, как символ разрыва, в том числе и семейных отношений. Зеркала – внутреннее отражение героев, их совести. Чемоданы как кирпичики, из которых складываются семейные ценности.