В селе под Уфой лоси поломали забор

В селе Булгаково Уфимского района гуляющие лоси поломали местным жителям забор. Рогатую группировку засняла камера наружного видеонаблюдения. Под присмотром сотрудников Минэкологии сохатых проводили в естественную среду обитания.
По словам специалистов, такое поведение связано с перемещением диких животных в новые места обитания. В весенний период появляются новые лосята, поэтому самки отгоняют от себя годовалых «подростков». Молодые лосята начинают вести самостоятельный образ жизни, выбегают на дороги и становятся «гостями» в населенных пунктах.
Министр природопользования и экологии Нияз Фазылов отметил, что такая сохатая молодёжь часто попадает под колеса, из-за того что не видит в транспорте опасности. Он попросил водителей быть внимательнее и осторожнее на дорогах даже в населенных пунктах, особенно в вечернее и ночное время суток. А при встрече с сохатыми в городе или посёлке незамедлительно сообщите по телефону оперативного дежурного Минэкологии республики.