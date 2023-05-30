В селе под Уфой лоси поломали забор

Министр природопользования и экологии Нияз Фазылов отметил, что такая сохатая молодёжь часто попадает под колеса, из-за того что не видит в транспорте опасности. Он попросил водителей быть внимательнее и осторожнее на дорогах даже в населенных пунктах, особенно в вечернее и ночное время суток. А при встрече с сохатыми в городе или посёлке незамедлительно сообщите по телефону оперативного дежурного Минэкологии республики.