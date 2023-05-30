Шахматистки из Башкирии дебютировали в командном первенстве России

Турнир прошел в Сочи. На соревнования делегировали юных игроков. В республиканской федерации шахмат пошли на беспрецедентный шаг, сделав ставку на молодость и перспективу, чтобы в будущем девушки не стушевались перед опытными соперницами.

Вот так выглядит работа над ошибками в шахматах. Лейла Табермакова – одна из участниц прошедшего чемпионата России – едва не обыграла победительницу высшей лиги, чемпионку Европы Марию Якименко. Партия завершилась вничью. Но для 14-летней шахматистики из Уфы это равнозначно победе над более опытной соперницей. Поверила в себя после турнира в Сочи и Адель Юсупова, которая смогла одолеть двух гроссмейстеров. Одна из них – победительница соревнований международного уровня.

Командный чемпионат России в Сочи стал вызовом для Федерации шахмат Республики Башкортостан. Вернее, решили сами изменить тактику, потому как на соревнования делегировали юных спортсменок. Девочки по сути только начинают карьеру. Опытная Карина Абсалямова поехала в качестве поддержки как играющий тренер. Это важно, потому что впереди насыщенный соревновательный календарь. Республиканские соревнования и окружные дополнит еще и серьезный турнир российского уровня, который впервые пройдет в столице Башкортостана.