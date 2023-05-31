Многодетный отец, бизнесмен и пенсионер: кто в Башкирии готов по контракту идти на СВО

«Я здесь из чувства долга, считаю долгом и обязанностью защищать свою Родину. Понимаете, мы, советское поколение, были так воспитаны. Все мальчишки с 12 лет готовили себя к тому, чтобы защищать свою Родину. Помню, читал в детстве книжки про пацанов, которые прибавляли себе года для того, чтобы поехать на фронт. А сейчас мы готовы себе убавить возраст, лишь бы дали нам возможность поехать», - поделился пожилой мужчина.