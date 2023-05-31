Многодетный отец, бизнесмен и пенсионер: кто в Башкирии готов по контракту идти на СВО

В Башкирии с 1 апреля продолжается набор на контрактную службу в зоне СВО. Отправиться на передовую могут как и мужчины с военным опытом, так и без него. Возрастной ценз - 65 лет.
Журналисты «Башинформа» побывали в сборном пункте Уфы и узнали, кто же они, мужчины, которые добровольно готовы защищать Родину с оружием в руках, и какие мотивы ими движут.
«Наших бьют, значит, надо помогать!»
У 38-летнего Павла из Уфы за плечами два года прохождения срочной службы. С 2002 по 2004 год он выполнял свой воинской долг на космодроме «Байконур». После демобилизации женился и открыл свое небольшое дело. Предприниматель признается, что даже не думал, что когда-нибудь ему придется идти воевать, да еще и добровольцем. Но отсиживаться дома в переломный для страны момент мужчина не смог. Поэтому принял непростое, но, на его взгляд, единственно верное решение.
«В один прекрасный день проснулся и что-то щелкнуло в голове, понял, что я нужен там. Как говорится: "Наших бьют, значит, надо помогать!" Но думал и созревал я долго, месяца три. Потом посоветовался с женой, решили дело приостановить пока, пойти послужить Родине, а потом со спокойной душой ходить по нашей мирной земле, снова работать дома», - говорит Павел.
Его возвращения с нетерпением будут ждать папа, мама, супруга и двое дочерей – 16 и 4 лет.
«Готов себе убавить возраст»
64-летний Радик из Мелеуза один из самых возрастных кандидатов на контрактную службу. Мужчина офицер-мотострелок запаса, 40 лет назад отслужил «срочку» в ракетных войсках стратегического назначения. Сейчас, несмотря на солидный возраст, продолжает работать, тренирует детей. Поэтому находится в прекрасной физической форме. Сначала в их семье на передовую стал рваться сын. Тогда отец рассудил, что он со своим житейским опытом будет приносить больше пользы в зоне СВО, а сын сможет стать крепким тылом и опорой для мамы. На том и порешили: мелеузовец собрал вещи и прибыл в пункт отбора.
«Я здесь из чувства долга, считаю долгом и обязанностью защищать свою Родину. Понимаете, мы, советское поколение, были так воспитаны. Все мальчишки с 12 лет готовили себя к тому, чтобы защищать свою Родину. Помню, читал в детстве книжки про пацанов, которые прибавляли себе года для того, чтобы поехать на фронт. А сейчас мы готовы себе убавить возраст, лишь бы дали нам возможность поехать», - поделился пожилой мужчина.
«У меня есть желание защищать Родину»
32-летний абзелиловец Ильнур – многодетный папа. Вместе с супругой они воспитывают четверых детей - троих сыновей, самому старшему из которых всего 8 лет, и полугодовалую дочь. Его двоюродный брат уже почти год служит в батальоне имени Доставалова. Ильнур, глядя на него, тоже загорелся желанием стать военным, тем более всегда мечтал о службе в армии, но поесть солдатскую кашу ему не довелось.
«У меня есть желание защищать Родину, помочь ребятам, которые уже давно на передовой. Тем более что я очень хотел служить, но в армию меня не взяли, сказали, что ограниченно годен. А теперь у меня появилась возможность служить. Одну мечту, о дочери, я уже исполнил. Теперь вот сбудется мое второе желание», - делится Ильнур.
После прохождения медкомиссии и тестирования молодого человека определили в ремонтную бригаду, так как с техникой житель Абзелиловского района на «ты», работает автослесарем. 15 июня он уже отправится на боевое слаживание. А пока намерен как можно больше времени проводить с семьей.
«Мужчина решил - мужчина сделал!»
52-летний Азиз – уроженец Кыргызстана. Совсем недавно получил вид на жительство в России, в октябре должен оформить гражданство. Пришел подписывать контракт, потому что Россия для него и есть Родина. Ведь во времена СССР он был частью этой страны, служил в воздушно-десантных войсках в Азербайджане.
«Я сам пришел, добровольно, чтобы за Родину служить. Хочу, чтобы от меня была польза, я же могу помочь стране в трудную минуту, здоровья хватит. Меня никто не заставлял, я сам выбрал эту дорогу. Жене о своем решении пока ничего не говорил, не хочу ее заранее расстраивать. Да и потом, что с ней обсуждать? Мужчина решил – мужчина сделал! Супруга у меня понимающая, думаю, поддержит мой выбор», - уверен Азиз.