В Башкирии подросток на авто врезался в столб

Ночью в Бирском районе произошла авария с участием 15-летнего подростка. Мальчик на автомобиле влетел в столб.
Инцидент зафиксировали на пересечении улиц Интернациональной и Крупской. Подросток на «Ладе Гранта» влетел в электроопору. В результате ДТП помощь врачей потребовалась двум несовершеннолетним пассажирам.
Прокуратура региона начала проверку по факту произошедшего. В ходе проверки ведомство проверит исполнение законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, даст оценку действиям родителей на предмет надлежащего выполнения своих обязанностей.