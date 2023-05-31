В Башкирии подросток на авто врезался в столб

Прокуратура региона начала проверку по факту произошедшего. В ходе проверки ведомство проверит исполнение законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, даст оценку действиям родителей на предмет надлежащего выполнения своих обязанностей.