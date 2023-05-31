В Башкирии ликвидировали пожар, который тушили несколько дней

В Калтасинском районе удалось ликвидировать крупный лесной пожар, с которым боролись с 28 мая. Об этом сообщила исполняющая обязанности начальника учебно-методического центра по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Башкирии Татьяна Норкина.