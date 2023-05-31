В Башкирии ликвидировали пожар, который тушили несколько дней

В Калтасинском районе удалось ликвидировать крупный лесной пожар, с которым боролись с 28 мая. Об этом сообщила исполняющая обязанности начальника учебно-методического центра по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Башкирии Татьяна Норкина.

Фото №1 - В Башкирии ликвидировали пожар, который тушили несколько дней

Площадь пожара достигла 20,3 га. Его удалось локализовать 30 мая. Ликвидацией пожара занимались вертолет Ка-32, а также добровольные пожарные дружины, волонтеры, местные жители, предприниматели.

Населенные пункты от огня не пострадали. Сложности с тушением вызвала болотистая местность.

Фото: МЧС по РБ. 

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