В Башкирии ликвидировали пожар, который тушили несколько дней

В Калтасинском районе удалось ликвидировать крупный лесной пожар, с которым боролись с 28 мая. Об этом сообщила исполняющая обязанности начальника учебно-методического центра по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Башкирии Татьяна Норкина.
Площадь пожара достигла 20,3 га. Его удалось локализовать 30 мая. Ликвидацией пожара занимались вертолет Ка-32, а также добровольные пожарные дружины, волонтеры, местные жители, предприниматели.
Населенные пункты от огня не пострадали. Сложности с тушением вызвала болотистая местность.
Фото: МЧС по РБ.