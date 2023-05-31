Полицейский в Башкирии вытащил из горящего дома мужчину и женщину

В посёлке Октябрьский полицейский пришёл на помощь хозяевам горящего дома. Об этом рассказали в пресс-службе МВД региона.
Лейтенант полиции Вадим Мулынбаев был в отпуске и ехал по посёлку, когда заметил на соседней улице зарево от огня. Он сразу поехал к горящему дому. Огонь уже начал перекидываться на рядом стоящий дом. В дыму полицейский заметил движение. Соседи подтвердили его опасение – в доме могут находиться люди.
Самостоятельно выбраться из горящего помещения хозяева дома не смогли. Тогда Вадим Мулынбаев сам проник в дом и вытащил на улицу мужчину и женщину 47 лет.
Спасенные были переданы прибывшей бригаде скорой помощи. Они были госпитализированы, а после оказания помощи отпущены медиками. Их жизни и здоровью ничего не угрожает. Больше никто в результате происшествия не пострадал. Прибывшие на место пожара сотрудники МЧС ликвидировали возгорание, а также потушили загоревшуюся стену соседнего дома.
Фото: МВД по РБ.