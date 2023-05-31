Полицейский в Башкирии вытащил из горящего дома мужчину и женщину

Лейтенант полиции Вадим Мулынбаев был в отпуске и ехал по посёлку, когда заметил на соседней улице зарево от огня. Он сразу поехал к горящему дому. Огонь уже начал перекидываться на рядом стоящий дом. В дыму полицейский заметил движение. Соседи подтвердили его опасение – в доме могут находиться люди.