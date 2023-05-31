Владимир Путин ознакомился с проектом уфимского «Арт-Квадрата»

«Арт-Квадрат» расположен в прогулочной зоне исторической части Уфы, в квартале улиц Чернышевского, Мустая Карима, Коммунистической и Ленина. Это любимое место отдыха уфимцев всех возрастов, городской центр событий, наполненный магазинами и шоурумами, кафе, барами, смарт-офисами, ремесленными мастерскими и художественными салонами. На днях креативное пространство отметило свое шестилетие. За это время его создатели отреставрировали обшарпанные старинные здания и дома и заброшенную фабрику, превратив их в одно из обязательных для посещения туристами городских мест. Уфимский «Арт-Квадрат» неоднократно получал самые высокие оценки федеральных экспертов, урбанистов, деятелей культуры и искусств.