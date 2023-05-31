Владимир Путин ознакомился с проектом уфимского «Арт-Квадрата»

Президенту России Владимиру Путину показали проект уфимского «Арт-Квадрата». Его презентовал во время выставки «Развитие креативной экономики в России» руководитель проекта Рим Бикмаев.
Житель Башкирии рассказал о знаменитом уфимском арт-пространстве главе государства и пригласил его лично посетить место притяжения многих горожан во время поездки в Уфу.
Как сообщает пресс-служба Президента страны, Владимир Путин попросил участников отдать все предложения директору Агентства стратегических инициатив Светлане Чупшевой, чтобы Правительство могло отработать их.
В экспозиции представлены, в частности, российские бренды одежды и обуви, бижутерии и ювелирных украшений, часов и аксессуаров, продукция народных промыслов, развлекательный контент отечественного производства, включая кино, видеоигры, анимацию и музыку, технологические устройства, конкретные примеры развития туристического потенциала регионов.
«Арт-Квадрат» расположен в прогулочной зоне исторической части Уфы, в квартале улиц Чернышевского, Мустая Карима, Коммунистической и Ленина. Это любимое место отдыха уфимцев всех возрастов, городской центр событий, наполненный магазинами и шоурумами, кафе, барами, смарт-офисами, ремесленными мастерскими и художественными салонами. На днях креативное пространство отметило свое шестилетие. За это время его создатели отреставрировали обшарпанные старинные здания и дома и заброшенную фабрику, превратив их в одно из обязательных для посещения туристами городских мест. Уфимский «Арт-Квадрат» неоднократно получал самые высокие оценки федеральных экспертов, урбанистов, деятелей культуры и искусств.
— Сейчас наша первоочередная задача — повышать качество мероприятий, делать их регулярными. Так, мы планируем делать ежегодным полюбившийся уфимцам фестиваль уличных театров, — говорит руководитель проекта «Арт-Квадрат» Рим Бикмаев.