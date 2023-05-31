Боксер из Башкирии Иван Тихонов стал победителем первенства России по боксу

В городе Осташков Тверской области сильнейших вывялили лучшие боксеры страны до 18 лет. Награды турнира оспаривали более 300 спортсменов из 61 региона. Сейчас Тихонов вернулся в столицу республики и готовится к переходу во взрослый бокс.
Он ехал на первенство России за золотой медалью и привез её в Уфу. Иван Тихонов провёл в Тверской области пять боёв. Последние три получились на характере, а самым тяжелым получился полуфинал против чемпиона России прошлого года. В решающем поединке Тихонов победил чеченского боксера Хамзата Тимханова единогласным решением судей. Уже сейчас Тихонов начнёт готовиться к переходу во взрослый бокс.
В Осташков Тихонов приехал в качестве первого номера и подтвердил свой статус. К соревнованиям ему помогал готовиться Артур Субханкулов, пожалуй, лучший башкирский боксёр прямо сейчас.
Успешно выступила на соревнованиях ещё одна воспитанница Юрия Шокурова – Арина Макарова. Девушка провела четыре боя и уже в первом получила серьёзную травму. Оставшиеся поединки спортсменке пришлось боксировать с синяком на поллица, но Макарова дошла до финала, завоевав в итоге серебро. Сейчас же у Арины другая задача – успешно сделать ЕГЭ и поступить в вуз.
Главное, как говорит тренер спортсменов, их развитию сейчас активно помогают. В хороших результатах боксёров серьёзно заинтересованы в республике.
В ближайших планах у спортсменов – сборы в Кисловодске с 22 июня. Там они будут готовиться для участия в международном турнире. Следом сборы в Минске и ещё одни международные соревнования, где боксеры смогут получить звание мастеров спорта международного класса.