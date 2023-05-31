Сборная Башкирии по роллер-спорту завоевала 80 медалей на соревнованиях в Челябинске

Настоящий фурор на первенстве трёх федеральных округов. Сборная Республики Башкортостан по роллер-спорту завоевала на соревнованиях в Челябинске сразу 80 медалей. Межрегиональный турнир проходил в дисциплине «спидскейтинг». 111 спортсменов из восьми регионов страны соревновались в скорости на дистанциях 100, 500, 1000 и 5000 метров. А в июле у роллеров состоится уже домашний турнир.

Владимир Головастиков и сам продолжает выезжать на соревнования, но сейчас для него в первую очередь важна тренерская работа. Руководитель роллер-школы готовит большое количество спортсменов, которые уже блистают на межрегиональном уровне. Одна из них – Софья Мануйлова. За три года девушка стала кандидатом в мастера спорта. Помимо роллер-спорта увлекается лыжами, флорболом и велоспортом.

Я выступала во всех дисциплинах. У меня второе место на 1000, второе место на гонке на очки, третье место на 100 метров, третье место на 500 метрах. Софья Мануйлова, кандидат в мастера спорта по роллер-спорту

В Челябинск отправилось действительно большое количество роллеров сборной республики. Из 111 спортсменов 30 представляли Башкортостан. Поэтому в некоторых категориях, если говорить о детских возрастах, наши роллеры брали численностью, в других категориях стабильно показывают хороший результат.

Результаты идеальные. Я время не помню. Я сам считаю, что они идеальные, стометровку я проехал за 13,3. Тимур Набиев, участник соревнований

По итогам двух соревновательных дней в копилке нашей сборной 36 золотых, 24 серебряных и 20 бронзовых медалей. Основными конкурентами нашей команды в Челябинске были сами хозяева турнира, представители Самарской и Свердловской областей. Не было главных соперников – сборных Санкт-Петербурга, Москвы и Иркутской области. С ними роллеры встретятся на первенстве и чемпионате России в Уфе.

Там мы готовы посоперничать в дисциплине скоростной слалом, здесь менее щедра на медали будет дисциплина. К нему подготовка пойдет после Челябинска. Прежде всего идет организаторская подготовка, чтобы провести достойно, чтобы всем спортсменам понравилось. Владимир Головастиков, заместитель председателя Федерации роллер-спорта в Республике Башкортостан