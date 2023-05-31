Сборная Башкирии по роллер-спорту завоевала 80 медалей на соревнованиях в Челябинске

Настоящий фурор на первенстве трёх федеральных округов. Сборная Республики Башкортостан по роллер-спорту завоевала на соревнованиях в Челябинске сразу 80 медалей. Межрегиональный турнир проходил в дисциплине «спидскейтинг». 111 спортсменов из восьми регионов страны соревновались в скорости на дистанциях 100, 500, 1000 и 5000 метров. А в июле у роллеров состоится уже домашний турнир.
Владимир Головастиков и сам продолжает выезжать на соревнования, но сейчас для него в первую очередь важна тренерская работа. Руководитель роллер-школы готовит большое количество спортсменов, которые уже блистают на межрегиональном уровне. Одна из них – Софья Мануйлова. За три года девушка стала кандидатом в мастера спорта. Помимо роллер-спорта увлекается лыжами, флорболом и велоспортом.
В Челябинск отправилось действительно большое количество роллеров сборной республики. Из 111 спортсменов 30 представляли Башкортостан. Поэтому в некоторых категориях, если говорить о детских возрастах, наши роллеры брали численностью, в других категориях стабильно показывают хороший результат.
По итогам двух соревновательных дней в копилке нашей сборной 36 золотых, 24 серебряных и 20 бронзовых медалей. Основными конкурентами нашей команды в Челябинске были сами хозяева турнира, представители Самарской и Свердловской областей. Не было главных соперников – сборных Санкт-Петербурга, Москвы и Иркутской области. С ними роллеры встретятся на первенстве и чемпионате России в Уфе.
Домашний турнир пройдёт 1-3 июля. А пока спортсмены готовятся к первенству и чемпионату России по скоростному катанию. Соревнования состоятся 9-12 июня также в Челябинске.