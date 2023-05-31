Стало известно, какие праздничные мероприятия пройдут в Уфе в День защиты детей

С 11:00 в парках начнутся игровые и развлекательные программы. В каждом районе будет организована центральная районная площадка и локальные праздники в микрорайонах и отдаленных территориях. Некоторые мероприятия пройдут на базе образовательных организаций и подростковых клубов, в городских библиотеках.