Стало известно, какие праздничные мероприятия пройдут в Уфе в День защиты детей

В Уфе 1 июня, в День защиты детей, запланированы многочисленные праздничные и развлекательные мероприятия. Об этом сообщили в администрации города.
С 14:00 до 18:00 на территории пространства «Арт-КВАДРАТ» пройдет общегородское праздничное мероприятие «Уфа – столица детства!». Гостей ждут мастер-классы, игровые площадки, конкурс для детей «Юные таланты» и концертная программа.
В 13:00 на набережной реки Белой начнется «Семейный фестиваль», который проводит НКО «МногодетОК». Здесь же площадки различных активностей организуют городские управления по культуре и спорту, а также молодежные объединения. Праздник продлится до 20:00.
С 10:30 до 15:00 в ГДК пройдет День детского здоровья. Запланированы выступления и консультации врачей Школы здоровья Regina Doctor, сюрпризы и подарки.
С 12:30 до 13:30 на площадке перед Уфимским планетарием пройдет анимационное шоу с играми. В 13:30 и 15:00 в звездном зале пройдут сеансы детских познавательных полнокупольных программ. Для детей вход бесплатный.
С 11:00 в парках начнутся игровые и развлекательные программы. В каждом районе будет организована центральная районная площадка и локальные праздники в микрорайонах и отдаленных территориях. Некоторые мероприятия пройдут на базе образовательных организаций и подростковых клубов, в городских библиотеках.