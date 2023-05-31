В Уфе прошло выездное заседание Ассоциации застройщиков Башкирии

Хрущёвки будут расселять. Такая возможность в Башкортостане появилась после того, как объекты включили в перечень проекта закона о комплексном развитии территории. Объекты могут быть высотой до пяти этажей и должны быть возведены до 1991 года.
Вопросы, волнующие представителей рынка недвижимости, обсудили в столице республики на выездном заседании Ассоциации застройщиков региона.
Говорили о промышленной ипотеке, нормативно-правовом регулировании и о совершенствовании механизма комплексного развития, осмотрели квартиры, которые могут предлагаться бывшим жителям ветхих квадратных метров. Законопроект о комплексном развитии территории позволит расселять собственников квартир в аварийных домов и защищать их права, так как без согласия большинства объект в программу не попадает.