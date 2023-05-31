В Уфе проходят бесплатные консультации граждан по правовым вопросам

Сегодня в уфимском отделении МФЦ консультируют жителей по правовым вопросам. На одной площадке собрались адвокаты, нотариусы, представители Росреестра, прокуратуры и управления судебных приставов. Акцию приурочили ко Дню защиты детей.
Подобные мероприятия организовывают регулярно. За прошлый год получить бесплатную и квалифицированную правовую помощь смогли более 6 тысяч жителей Башкортостана, а в этом году – более полутора тысяч.
На консультацию приехала и жительница Альшеевского района Венера Зарапова. Она представляет группу родителей, которые хотят добиться открытия санатория в селе Шафраново. Он был закрыт в декабре прошлого года. Там помогали детям с бронхиальной астмой.