Школьников России будут допускать на уроки физкультуры с учетом состояния здоровья

Депутаты Государственной думы во втором и третьем чтениях приняли поправки в законы «Об основах охраны здоровья граждан» и «Об образовании». Об этом сообщается на официальном сайте парламента.

Фото №1 - Школьников России будут допускать на уроки физкультуры с учетом состояния здоровья

Теперь до занятий уроков физкультуры в школе будут допускать «на основании сведений, содержащихся в медицинском заключении, выданном по результатам проведенных профилактических медицинских осмотров». Родители должны передавать в образовательную организацию сведения о состоянии здоровья, если оно требует особой учебной и внеучебной программы.

Первую помощь в школах смогут оказывать педагогические работники и иные лица при наличии соответствующей подготовки или навыков.

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