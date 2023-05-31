Школьников России будут допускать на уроки физкультуры с учетом состояния здоровья

Теперь до занятий уроков физкультуры в школе будут допускать «на основании сведений, содержащихся в медицинском заключении, выданном по результатам проведенных профилактических медицинских осмотров». Родители должны передавать в образовательную организацию сведения о состоянии здоровья, если оно требует особой учебной и внеучебной программы.