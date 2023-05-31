В Башкортостане открылся филиал госфонда «Защитники Отечества»

Учреждение создано по поручению президента страны. По словам Радия Хабирова, фонд будет заниматься поддержкой ветеранов спецоперации и семей погибших бойцов. Для работы с этой категорией граждан специальное обучение прошли 40 человек. Примечательно, что в фонде действует принцип единого окна. Проблемы, возникающие у ветеранов СВО и членов их семей, будут решаться в одном месте.

На открытии фонда «Защитники Отечества» присутствует Артур Галеев. Участник спецоперации, он получил ранение в бою и потерял руку. Молодому ветерану на Родине пришлось открывать новую страницу жизни. И без помощи других сделать это непросто.

У меня проблемы с выплатами были. Но я обратился к специалистам, и все решили, спасибо республике за фонд. Артур Галеев, ветеран СВО

Помощь специалистов и раньше была доступна военнослужащим. Преимущество фонда в том, что он работает по принципу единого окна. Вопросы будут решаться в одном месте. Кроме того, в учреждение смогут обращаться родные погибших бойцов.

Необходимо будет снимать определенное психологическое напряжение, тревогу, которую они принесли в мирное время. Бороться с пониженным фоном настроения. Наталья Тулбаева, врач-психотерапевт госфонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества» по Республике Башкортостан

Те, кто обращается в филиал госфонда, должны быть окружены заботой, максимально чувствовать поддержку, которую страна и республика готовы предоставить нашим героям и их близким, написал сегодня в соцсетях глава республики. Указ о создании фондов 3 апреля подписал президент страны. С этого времени регионы начали работу в этом направлении. С 1 июня они заработают уже по всей стране. В России впервые за историю создана отдельная организация, которая будет работать с ветеранами боевых действий.

Мы помним, как относились к ветеранам Афганской войны, и создание такого фонда – это очень правильное решение. Максим Забелин, руководитель администрации главы Республики Башкортостан

Будем работать по линии медицины, социально-психологической помощи, по части обучения, переквалификации. Гульнур Кульсарина, руководитель филиала госфонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества» по Республике Башкортостан

Филиал госфонда будет работать и с общественными организациями. О подвигах героев СВО будут рассказывать молодежи. Специалисты разного профиля в фонд уже набраны и готовы принять первых посетителей.