Владимиру Путину представили уфимский «Арт-квадрат»

Руководитель городского центра «Арт-квадрат» в Уфе Рим Бикмаев стал участником выставки «Развитие креативной экономики в России». Он рассказал главе государства об одной из самых популярных культурных площадок столицы республики, поделился идеями, как власти могут помочь в развитии креативных пространств, и пригласил президента в Уфу.
Как сообщает пресс-служба главы государства, Владимир Путин попросил участников отдать все предложения Агентству стратегических инициатив для отработки. Напомним, «Арт-квадрат» расположен в историческом центре Уфы. Старые здания отреставрировали и благоустроили. Здесь есть магазины, кафе, ремесленные мастерские и художественные салоны.