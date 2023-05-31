Владимиру Путину представили уфимский «Арт-квадрат»

Руководитель городского центра «Арт-квадрат» в Уфе Рим Бикмаев стал участником выставки «Развитие креативной экономики в России». Он рассказал главе государства об одной из самых популярных культурных площадок столицы республики, поделился идеями, как власти могут помочь в развитии креативных пространств, и пригласил президента в Уфу.