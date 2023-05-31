В Уфе открыли мемориальную доску в честь известного диктора Ахата Муртазина

В Уфе открыли мемориальную доску в честь нашего коллеги, известного диктора Ахата Муртазина. На торжественном мероприятии возле дома, где жил народный артист Башкортостана, присутствовали его семья, коллеги, друзья, земляки, современники, близко знавшие Ахата Мутагаровича.

С 1996 по 2018 годы он работал в гостелерадиокомпании «Башкортостан». Ахата Муртазина называли золотым голосом республики. Именно его неповторимый тембр сопровождал в эти годы правительственные, государственные, культурные и спортивные мероприятия. Ахат Мутагарович Муртазин ушел из жизни пять лет назад.