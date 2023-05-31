В Уфе завершилось первенство Башкирии по фехтованию среди мальчиков и девочек до 12 лет

Подобные соревнования в таком возрасте прошли в нашем регионе впервые. Для кого-то они стали дебютными, а некоторые спортсмены и ранее участвовали в турнирах по более старшему возрасту.
Анастасия Байдалина в фехтовании всего год. Девочка перешла в этот вид спорта из танцев. Фехтование спортсменка называет более деликатным видом спорта. На своих самых первых соревнованиях Байдалина завоевала золото. На турнире уровня первенства республики спортсменка выступала впервые.
Первенство Республики Башкортостан по фехтованию в возрасте до 12 лет проводилось впервые, до этого турниром для самых младших был форум до 15 лет. Эти соревнования должны стать определенным трамплином для юных фехтовальщиков. Всего в турнире приняли участие 48 спортсменов. Сначала сильнейших выявляли в личном зачёте, затем – в командном.
Совсем недавно с триумфом из Нижнего Новгорода вернулась и сборная республики. На первенстве России до 24 лет наши спортсмены завоевали несколько медалей. В личном зачёте Полина Хаертдинова стала второй, а Арина Захарова – третьей. В команде наши шпажистки также завоевали бронзовые медали.
Соревнования у наших фехтовальщиков продолжаются. Вскоре сильнейшие спортсмены Башкортостана отправятся в Минск, где выступят на чемпионате республики Беларусь. Он состоится 19-23 июня.