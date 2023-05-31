В Уфе завершилось первенство Башкирии по фехтованию среди мальчиков и девочек до 12 лет

Подобные соревнования в таком возрасте прошли в нашем регионе впервые. Для кого-то они стали дебютными, а некоторые спортсмены и ранее участвовали в турнирах по более старшему возрасту.

Анастасия Байдалина в фехтовании всего год. Девочка перешла в этот вид спорта из танцев. Фехтование спортсменка называет более деликатным видом спорта. На своих самых первых соревнованиях Байдалина завоевала золото. На турнире уровня первенства республики спортсменка выступала впервые.

Пока что всё хорошо, мы боремся за пятое место, пока всё нормально. В личном я заняла десятое место, но не расстраиваюсь. Анастасия Байдалина, участница соревнований

Первенство Республики Башкортостан по фехтованию в возрасте до 12 лет проводилось впервые, до этого турниром для самых младших был форум до 15 лет. Эти соревнования должны стать определенным трамплином для юных фехтовальщиков. Всего в турнире приняли участие 48 спортсменов. Сначала сильнейших выявляли в личном зачёте, затем – в командном.

У нас были личные соревнования, я на четвертом месте. У нас было два третьих места. Сейчас мы будем фехтовать в финале за первое-второе место. Думаю, что мы очень постараемся, и надеюсь, что победим. Амир Хамидуллин, участник соревнований

Совсем недавно с триумфом из Нижнего Новгорода вернулась и сборная республики. На первенстве России до 24 лет наши спортсмены завоевали несколько медалей. В личном зачёте Полина Хаертдинова стала второй, а Арина Захарова – третьей. В команде наши шпажистки также завоевали бронзовые медали.

Сборная республики выступила очень достойно. В мужской рапире Егор Баранников завоевал золото, Марат Зайнуллин – третье место, в женской рапире Мария Багаева – золото, в команде девчонки стали вторыми. Кирилл Иванов, тренер сборной Республики Башкортостан по фехтованию