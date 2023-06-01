В Уфе 54-летний мужчина подозревается в коммерческом подкупе руководителя УЖХ

Жителя Уфы подозревают в коммерческом подкупе руководителя одного из управлений жилищного хозяйства города. Об этом сообщает пресс-служба ФСБ по РБ.

Следствие предполагает, что 54-летний мужчина предложил руководителю одного из столичных УЖХ купить у него партию запорных арматур по завышенной цене. За это он готов был заплатить 104 тысячи рублей. 

Преступный факт был выявлен в ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных УФСБ России по Республике Башкортостан.

В настоящее время подозреваемый допрошен, ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, проводится комплекс следственных действий, направленных на установление обстоятельств совершенного преступления.

Акции БСТ
Как получить 250 тысяч вместо земельного участка многодетным семьям в Башкирии