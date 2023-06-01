В Уфе 54-летний мужчина подозревается в коммерческом подкупе руководителя УЖХ

Жителя Уфы подозревают в коммерческом подкупе руководителя одного из управлений жилищного хозяйства города. Об этом сообщает пресс-служба ФСБ по РБ.

Следствие предполагает, что 54-летний мужчина предложил руководителю одного из столичных УЖХ купить у него партию запорных арматур по завышенной цене. За это он готов был заплатить 104 тысячи рублей.