В Уфе 54-летний мужчина подозревается в коммерческом подкупе руководителя УЖХ

Жителя Уфы подозревают в коммерческом подкупе руководителя одного из управлений жилищного хозяйства города. Об этом сообщает пресс-служба ФСБ по РБ.
Следствие предполагает, что 54-летний мужчина предложил руководителю одного из столичных УЖХ купить у него партию запорных арматур по завышенной цене. За это он готов был заплатить 104 тысячи рублей.
Преступный факт был выявлен в ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных УФСБ России по Республике Башкортостан.
В настоящее время подозреваемый допрошен, ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, проводится комплекс следственных действий, направленных на установление обстоятельств совершенного преступления.