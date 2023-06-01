В Уфе за один день в авариях пострадали четыре ребёнка

31 мая в Уфе были зафиксированы четыре ДТП с участием детей.

Около 08:00 на улице Свердлова 32-летний мужчина на «Ладе Веста» столкнулся с легковым автомобилем. В аварии пострадала 17-летняя пассажирка «Лады».

Около 10:30 42-летняя женщина на «Хёндай Гетс» двигалась по местному проезду со стороны улицы Северодвинской в сторону улицы Мира. Она совершила наезд на 8-летнюю девочку на велосипеде. Пострадавшей потребовалась госпитализация. Виновница ДТП с места происшествия скрылась, однако была найдена сотрудниками полиции.

Около 14:30 13-летний мальчик на питбайке въехал в открытую заднюю дверь стоящего автомобиля «Тойота Приус». С травмами ноги и головы подростка госпитализировали.