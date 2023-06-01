Житель Башкирии обвиняется в гибели ребенка и совращении малолетних

В Башкирии намерены осудить газовика, которого обвиняют в гибели ребенка, а также совращении малолетних. Судебный процесс будет рассматриваться в суде Белорецка.
Напомним, в марте прошлого года на больничной койке умер ребенок. Оказалось, что он, его родители и еще один ребенок отравились угарным газом. Юному пациенту стало еще хуже во время госпитализации и он скончался, не приходя в сознание.
В инциденте обвиняется специалист по обслуживанию вентиляционно-дымоходных систем. Во время разбирательств следователи узнали о еще одном преступлении. Газовика якобы «застукали» в личном автомобиле с маленькими девочками.
Злоумышленника арестовали, предъявили обвинение по нескольким статьям Уголовного кодекса. Сейчас начались разбирательства. Если его вина будет доказана, то мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.