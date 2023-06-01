В Уфе на боевое слаживание проводили новые подразделения мотострелкового полка «Башкортостан»

Сегодня с Советской площади в Уфе проводили на боевое слаживание подразделения мотострелкового полка «Башкортостан». Это медицинская рота имени Ахмета Давлетова, артиллерийская батарея имени Героя Советского Союза Алексея Сухорукова и рота управления полка. Все они – добровольцы, решившие служить Родине. В торжественной обстановке Глава Башкортостана Радий Хабиров вручил знамена подразделениям.
Радий Хабиров также отметил, что республика будет делать все, чтобы обеспечивать военнослужащих полка всем необходимым. Кроме того, власти возьмут на себя заботу о семьях бойцов. В республике открылся филиал Фонда поддержки воинов СВО и их семей. Власти республики также обеспечили медроту транспортом, в том числе передвижным стоматологическим кабинетом. Само подразделение носит имя хирурга Ахмета Давлетова – командира медико-санитарного эскадрона 112-й Башкавдивизии, который прошел все Великую Отечественную войну.