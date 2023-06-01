В Уфе на боевое слаживание проводили новые подразделения мотострелкового полка «Башкортостан»

Сегодня с Советской площади в Уфе проводили на боевое слаживание подразделения мотострелкового полка «Башкортостан». Это медицинская рота имени Ахмета Давлетова, артиллерийская батарея имени Героя Советского Союза Алексея Сухорукова и рота управления полка. Все они – добровольцы, решившие служить Родине. В торжественной обстановке Глава Башкортостана Радий Хабиров вручил знамена подразделениям.

Сегодня на точку боевого слаживания отправляются воины артиллерийской батареи, медицинской роты и управленческая команда. От имени всей республики благодарю вас за принятое решение – вступить в этот полк. Наши воины из Башкортостана уже не первый месяц выполняют свой боевой долг на территории Украины, защищают наши территории. И, конечно, им нужна ваша помощь. Республика постарается сделать всё, чтобы выполнение боевых задач было успешным, будет поддерживать во всех делах. Бойцы артбатареи будут бить врага, а воины медицинской роты будут защищать, лечить и поддерживать наших ребят.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Радий Хабиров также отметил, что республика будет делать все, чтобы обеспечивать военнослужащих полка всем необходимым. Кроме того, власти возьмут на себя заботу о семьях бойцов. В республике открылся филиал Фонда поддержки воинов СВО и их семей. Власти республики также обеспечили медроту транспортом, в том числе передвижным стоматологическим кабинетом. Само подразделение носит имя хирурга Ахмета Давлетова – командира медико-санитарного эскадрона 112-й Башкавдивизии, который прошел все Великую Отечественную войну.

Это была такая страшная дивизия, что когда они скакали на лошадях, фашисты разворачивали танки. Удивительно, как его Бог хранил. Я бы хотела, чтобы эти врачи под его именем тоже были везучие.

Лия Каримова, внучка ветерана Великой Отечественной войны Ахмета Давлетова

Это наш долг перед страной, перед профессией. Уже имеем опыт, прошли ковид-госпиталь. Дочка была расстроена, а сын сказал, что гордится.

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