В Уфе на боевое слаживание проводили новые подразделения мотострелкового полка «Башкортостан»

Сегодня на точку боевого слаживания отправляются воины артиллерийской батареи, медицинской роты и управленческая команда. От имени всей республики благодарю вас за принятое решение – вступить в этот полк. Наши воины из Башкортостана уже не первый месяц выполняют свой боевой долг на территории Украины, защищают наши территории. И, конечно, им нужна ваша помощь. Республика постарается сделать всё, чтобы выполнение боевых задач было успешным, будет поддерживать во всех делах. Бойцы артбатареи будут бить врага, а воины медицинской роты будут защищать, лечить и поддерживать наших ребят.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан