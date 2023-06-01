В Уфе прошел фестиваль спорта и единоборств «Будущее России»

В Уфе состоялся Фестиваль спорта и единоборств «Будущее России», в поддержку семей участников СВО, посвящённый Дню защиты детей. Поддержку в организации мероприятия оказало Правительство и Министерство спорта республики.

Проявить себя в альтернативных видах спорта – армспорт, масс-реслинг, дартс. В формате игры. То есть, максимально привить любовь к спорту, это наш девиз. Спорт даёт в жизни фундамент.

Всего на фестивале был представлен 21 вид спорта: кудо, борьба на поясах, дзюдо, ММА, самбо, бокс, дартс и многие другие. Зрители смогли увидеть показательные выступления спортсменов. А некоторые именитые спортсмены, как, например, Олег Васильев выступили в качестве тренеров для участников мероприятия.