В городе Башкирии при пожаре в квартире пострадал 45-летний мужчина

1 июня в Белорецке зафиксировали крупный пожар. Инцидент произошёл в многоквартирном доме по улице Блюхера.
Огнём охватило квартиру на втором этаже. Горело домашнее имущество. На место происшествия оперативно прибыли экстренные службы. Они помогли застрявшим в квартире людям. В частности, спасатели эвакуировали женщину с помощью спасательной лестницы.
В пожаре пострадал 45-летний мужчина. Он был госпитализирован с сильными ожогами, II и III степени (50% тела). По предварительно информации, он пострадал при приготовлении еды.
Фото: МЧС по РБ.