Из Уфы на боевое слаживание проводили новые подразделения мотострелкового полка «Башкортостан»

Сегодня на Советской площади в Уфе проводили на боевое слаживание новые подразделения мотострелкового полка «Башкортостан». Это медицинская рота им. Ахмета Давлетова, артиллерийская батарея им. Героя Советского Союза Алексея Сухорукова и рота управления полка. В торжественной обстановке Глава Башкортостана Радий Хабиров вручил знамена подразделениям. Все военнослужащие – добровольцы, принявшие решение встать на защиту Родины.

На Советскую площадь торжественным маршем вносят флаги России и Башкортостана, а также знамя 112-й Башкирской кавалерийской дивизии. По стойке смирно – военнослужащие новых подразделений добровольческого полка. Сегодня они видят друг друга впервые, но стоя плечом к плечу, уже чувствуют себя боевыми товарищами. И каждый сделал выбор сам.

Окончил институт, получил диплом, пришел добровольцем. Отец – боевой офицер, я не служил, не довелось, решил отдать долг Родине. На гражданке работал в нефтехимической отрасли, завод под «бронью», но решение принято, несмотря на «бронь» решил. доброволец

К добровольцам обратился Глава Башкортостана. Радий Хабиров заверил: пока они будут выполнять свои задачи, республика возьмет на себя заботу о родных военнослужащих.

Сегодня от имени всей республики благодарю вас за принятое решение вступить в этот полк. Потому что наши воины из Башкортостана уже не первый месяц выполняют свой боевой долг на территории Украины, защищают наши территории, и, конечно, им нужна ваша помощь. Республика постарается сделать все, чтобы выполнение боевых задач было успешным, будет поддерживать во всех делах. Воины артбатареи будут бить врага, воины медицинской роты будут защищать, лечить и поддерживать наших ребят. Сегодня от имени всей республики хочу поблагодарить ваших родных и близких, которые поддержали вас в этом непростом решении. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Новыми подразделениями стала рота управления полка, а также артиллерийская батарея имени Героя Советского Союза Алексея Сухорукова. Уроженец Стерлитамакского района в Великую Отечественную был командиром батареи. Отличился в боях за Белоруссию, когда его подразделение отразило несколько контратак танков и пехоты фашистов. Теперь портрет героя венчает знамя подразделения, бойцы которого продолжают его дело. Подарок артиллеристам преподнесли и жители республики.

К нам ко всем приходит осознание, что победа – это и фронт, и тыл. Уфа – это мощный тыловой город, и во времена Великой Отечественной войны был им. Сейчас война изменилась, сейчас нужны вот такие «птички», которые, я надеюсь, приблизят нашу победу и будут спасать жизни наших бойцов. Шамиль Валеев, руководитель аппарата Общественной палаты Республики Башкортостан

Еще одно подразделение, которое было сформировано, – медицинская рота имени Ахмета Давлетова. Трудился в начале Великой Отечественной в эвакуационных госпиталях, в 42-м бы назначен командиром и главным хирургом медико-санитарного эскадрона 112-й Башкавдивизии. Золотые руки врача спасли жизни более 3,5 тысяч бойцов. Оперировал он и под бомбежками в палатках, где порой единственным источником света были свечи. На отправку подразделений пригласили внучку Ахмета Давлетова. Лия Каримова призналась, что гордится тем, что медрота носит имя ее дедушки. И пожелала, чтобы все вернулись без ранений, как и Ахмет Давлетов.

До войны он создал две жидкости. Впоследствии они стали называться жидкость Давлетова №1 – обработка рук, и жидкость №2 – это обработка ран. И всю войну он пользовался своими жидкостями, поэтому у него не было ни заражений, ни сепсиса, никаких осложнений. Хорошая была заживляемость. Он ведь был на передовой, но он получил только одну контузию, ни одного ранения. Хотя дошел и до Польши, и до Берлина. И я хотела бы, чтобы эти врачи молодые под его именем тоже были везучими. Лия Каримова, внучка ветерана Великой Отечественной войны Ахмета Давлетова

Это наш долг перед страной, перед своей профессией. Уже имеем опыт, прошли ковид-госпиталь, поэтому в экстренных ситуациях мы умеем работать, оказывать помощь. Дочка, конечно, была расстроена. А сын сказал: «Я горжусь, что мама у меня будет служить». позывной «Колибри»

К слову, медроту республиканские власти оснастили и техникой. Это три УАЗа для эвакуации раненых, грузовой ГАЗ-66 повышенной проходимости и даже передвижной стоматкабинет. Внутри – все, что необходимо медикам в зоне СВО.

Это операционные наборы, малые и большие, это элементарно палатки, все эвакуационные приспособления. Поэтому всё, что нужно, всё необходимое мы собрали. И плюс комплект медикаментов и расходного материала. Пока мы сделали на несколько месяцев. Но у нас прямая связь с медицинской ротой, будем дальше их поддерживать и дооснащать по необходимости. Айрат Рахматуллин, министр здравоохранения Республики Башкортостан

Провожать добровольцев приехали их родные и близкие. После построения у них было несколько минут, чтобы пообщаться с семьёй.

Совет такой: чтобы вернулся домой живым и здоровым, чтобы руки-ноги были целые. И с победой наших войск. Дедушка воевал в Финскую войну, с Германией. Вот он продолжает. Владимир Константинов, отец добровольца

Звучит приказ командира, и все отправляются на посадку. До места боевого слаживания добровольцы доедут на автобусах, выделенных республикой. Там они присоединятся к своим однополчанам, которые уже приступили к тренировкам.