Из Уфы на боевое слаживание проводили новые подразделения мотострелкового полка «Башкортостан»

Сегодня на Советской площади в Уфе проводили на боевое слаживание новые подразделения мотострелкового полка «Башкортостан». Это медицинская рота им. Ахмета Давлетова, артиллерийская батарея им. Героя Советского Союза Алексея Сухорукова и рота управления полка. В торжественной обстановке Глава Башкортостана Радий Хабиров вручил знамена подразделениям. Все военнослужащие – добровольцы, принявшие решение встать на защиту Родины.
На Советскую площадь торжественным маршем вносят флаги России и Башкортостана, а также знамя 112-й Башкирской кавалерийской дивизии. По стойке смирно – военнослужащие новых подразделений добровольческого полка. Сегодня они видят друг друга впервые, но стоя плечом к плечу, уже чувствуют себя боевыми товарищами. И каждый сделал выбор сам.
К добровольцам обратился Глава Башкортостана. Радий Хабиров заверил: пока они будут выполнять свои задачи, республика возьмет на себя заботу о родных военнослужащих.
Новыми подразделениями стала рота управления полка, а также артиллерийская батарея имени Героя Советского Союза Алексея Сухорукова. Уроженец Стерлитамакского района в Великую Отечественную был командиром батареи. Отличился в боях за Белоруссию, когда его подразделение отразило несколько контратак танков и пехоты фашистов. Теперь портрет героя венчает знамя подразделения, бойцы которого продолжают его дело. Подарок артиллеристам преподнесли и жители республики.
Еще одно подразделение, которое было сформировано, – медицинская рота имени Ахмета Давлетова. Трудился в начале Великой Отечественной в эвакуационных госпиталях, в 42-м бы назначен командиром и главным хирургом медико-санитарного эскадрона 112-й Башкавдивизии. Золотые руки врача спасли жизни более 3,5 тысяч бойцов. Оперировал он и под бомбежками в палатках, где порой единственным источником света были свечи. На отправку подразделений пригласили внучку Ахмета Давлетова. Лия Каримова призналась, что гордится тем, что медрота носит имя ее дедушки. И пожелала, чтобы все вернулись без ранений, как и Ахмет Давлетов.
К слову, медроту республиканские власти оснастили и техникой. Это три УАЗа для эвакуации раненых, грузовой ГАЗ-66 повышенной проходимости и даже передвижной стоматкабинет. Внутри – все, что необходимо медикам в зоне СВО.
Провожать добровольцев приехали их родные и близкие. После построения у них было несколько минут, чтобы пообщаться с семьёй.
Звучит приказ командира, и все отправляются на посадку. До места боевого слаживания добровольцы доедут на автобусах, выделенных республикой. Там они присоединятся к своим однополчанам, которые уже приступили к тренировкам.
Этим вечером бойцы новых подразделений добровольческого полка уже прибыли к месту боевого слаживания. Первым делом прошла разгрузка личных вещей и построение. Сейчас военнослужащие размещаются. С завтрашнего дня они приступят к занятиям, будут отрабатывать навыки обращения с оружием и оказания медицинской помощи в полевых условиях.