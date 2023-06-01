Радий Хабиров посетил площадку боевого слаживания подразделений полка «Башкортостан»

Налаженный быт и трехразовое питание. Радий Хабиров лично посетил часть, где сейчас проходят боевое слаживание военнослужащие мотострелкового полка «Башкортостан», и пообщался с бойцами.

Правильное дыхание, верные движения и максимальная сосредоточенность. Любая ошибка может стоить им жизни. В обстановке, приближенной к реальной, бойцы оттачивают владение основными видами вооружения. Учатся серьёзно, подключены специалисты самого высокого уровня. График плотный, и никаких послаблений.

Занимаемся постоянно, учимся всему, работаем. Настроение боевое, все рвутся вперед. Позывной «Вижин»

Ежедневно проходят занятия по боевой подготовке. Условия пока «тепличные» – живем в казарме, завтрак, обед, ужин. Позывной «Мир», командир башкирского батальона имени Даяна Мурзина

В каких условиях военнослужащие проходят боевое слаживание, лично проверил Радий Хабиров. Но перед этим глава республики встретился с армейским командованием и руководством войсковой части. Вместе с генерал-майором Андреем Серицким обсудил ряд вопросов, которые требуют помощи со стороны региональных властей.

Башкортостан играет лидирующую роль в комплектовании воинских подразделений. Хорошо, что у людей есть время на прохождение боевого слаживания. Большое за это спасибо. Подразделения успешно выполняют программы подготовки, военнослужащие очень ответственно подходят к занятиям. Андрей Серицкий, врио командующего 25-й общевойсковой армии, генерал-майор

Уже после в перерыве учебного процесса руководитель региона пообщался с бойцами. Спросил о проблемах, выслушал просьбы. В скором времени бойцы пройдут и диспансеризацию. В часть прибыла медицинская рота. В её составе 46 опытных врачей, медицинский и стоматологический кабинет.

Сегодня утром мы отправили к вам с Советской площади Уфы медицинскую роту. В её составе – хорошие врачи, которые по прибытии проведут медосмотр всех бойцов. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Осмотрел глава республики полевую кухню, палаточный летний лагерь и казармы, где проживают бойцы.

Если есть необходимость, мы можем помочь с обустройством для бойцов мест продажи продуктов питания, воды, других необходимых вещей, которые они захотят приобрести. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан