Радий Хабиров посетил площадку боевого слаживания подразделений полка «Башкортостан»

Налаженный быт и трехразовое питание. Радий Хабиров лично посетил часть, где сейчас проходят боевое слаживание военнослужащие мотострелкового полка «Башкортостан», и пообщался с бойцами.
Правильное дыхание, верные движения и максимальная сосредоточенность. Любая ошибка может стоить им жизни. В обстановке, приближенной к реальной, бойцы оттачивают владение основными видами вооружения. Учатся серьёзно, подключены специалисты самого высокого уровня. График плотный, и никаких послаблений.
В каких условиях военнослужащие проходят боевое слаживание, лично проверил Радий Хабиров. Но перед этим глава республики встретился с армейским командованием и руководством войсковой части. Вместе с генерал-майором Андреем Серицким обсудил ряд вопросов, которые требуют помощи со стороны региональных властей.
Уже после в перерыве учебного процесса руководитель региона пообщался с бойцами. Спросил о проблемах, выслушал просьбы. В скором времени бойцы пройдут и диспансеризацию. В часть прибыла медицинская рота. В её составе 46 опытных врачей, медицинский и стоматологический кабинет.
Осмотрел глава республики полевую кухню, палаточный летний лагерь и казармы, где проживают бойцы.
Впереди у бойцов из Башкортостана еще 2,5 месяца тренировок. Республика приложит все усилия, чтобы боевое слаживание прошло максимально эффективно. И вопросы обустройства бытовых вещей – это минимум. Глава республики дал обещание бойцам быть рядом на протяжении всей службы.