У Уфимского хосписа появился брендированный автомобиль для врачебной бригады

Теперь медики могут выезжать к маленьким пациентам на своей машине. Сам хоспис откроет свои двери уже в июле. Кроме оказания паллиативной помощи, в стенах учреждения планируют разместить научно-учебный центр, где будут обучать студентов, медсестер, врачей со всего региона. Сами сотрудники хосписа продолжат заниматься у федеральных экспертов и стажироваться в других хосписах страны.
Уфимский хоспис получил ключи от автомобиля «Лада Гранта». Это первая машина для выездной бригады. Ее подарила стационару паллиативной помощи благотворитель. На этот раз предприниматель из Ишимбая решила помочь его персоналу. Теперь на стенде с табличками благотворителей будет красоваться еще одна подсвеченная пластинка.
Выездная бригада уже начала свою работу. Но у неё не было служебной машины, чтобы выехать на дом к больным детям. Теперь же автомобиль с символикой будет колесить по городу.
Ближе к сентябрю появится еще одна машина. В будущем планируют шесть таких выездных бригад, одна из которых будет работать круглосуточно. Уже в июле Уфимский хоспис примет первых своих пациентов. Здание рассчитано на взрослый и детский блоки. Здесь смогут расположиться 60 пациентов. В данный момент около 400 семей с паллиативными больными на попечении у работников хосписа. Но здесь оказывают не только медпомощь.
Помощь хоспису требуется и сейчас. Сделать пожертвование можно на официальном сайте ufahospice.ru, перейдя на отдельную вкладку, выбрать цель благотворительности.
Недавно на территории хосписа появилась детская площадка. Конструкции адаптированы и для колясочников. Тут и меловые доски на определенной высоте, и стена скворечников, где дети смогут покормить прилетевших птичек. Здесь также высажены деревья. Одно из них – особенное. Год назад мальчик по имени Шамиль ушел из жизни. Родителям было важно сохранить память о сыне, поэтому сотрудники разрешили посадить яблоню. Теперь здесь будет аллея памяти детям.