У Уфимского хосписа появился брендированный автомобиль для врачебной бригады

Теперь медики могут выезжать к маленьким пациентам на своей машине. Сам хоспис откроет свои двери уже в июле. Кроме оказания паллиативной помощи, в стенах учреждения планируют разместить научно-учебный центр, где будут обучать студентов, медсестер, врачей со всего региона. Сами сотрудники хосписа продолжат заниматься у федеральных экспертов и стажироваться в других хосписах страны.

Уфимский хоспис получил ключи от автомобиля «Лада Гранта». Это первая машина для выездной бригады. Ее подарила стационару паллиативной помощи благотворитель. На этот раз предприниматель из Ишимбая решила помочь его персоналу. Теперь на стенде с табличками благотворителей будет красоваться еще одна подсвеченная пластинка.

Выездная бригада уже начала свою работу. Но у неё не было служебной машины, чтобы выехать на дом к больным детям. Теперь же автомобиль с символикой будет колесить по городу.

Символично, что сегодня, 1 июня, в День защиты детей, мы получаем автомобиль для детской выездной службы. Она работает уже с начала мая, и уже скоро врачи смогут выезжать к деткам на новом автомобиле. Радмила Сурначева, исполнительный директор Уфимского хосписа

Ближе к сентябрю появится еще одна машина. В будущем планируют шесть таких выездных бригад, одна из которых будет работать круглосуточно. Уже в июле Уфимский хоспис примет первых своих пациентов. Здание рассчитано на взрослый и детский блоки. Здесь смогут расположиться 60 пациентов. В данный момент около 400 семей с паллиативными больными на попечении у работников хосписа. Но здесь оказывают не только медпомощь.

Помощь хоспису требуется и сейчас. Сделать пожертвование можно на официальном сайте ufahospice.ru, перейдя на отдельную вкладку, выбрать цель благотворительности.

Уфимский хоспис только в процессе объединения всех людей вместе и тех, кто хочет помогать. Самое простое сейчас – зайти на сайт хосписа, где можно узнать, какая помощь необходима. Это необязательно материальная помощь, это могут быть компетенции человека, его физический труд. Каринэ Хабирова, председатель попечительского совета благотворительного фонда «Территория счастья»