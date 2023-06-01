В Уфе прошел чемпионат Приволжского федерального округа по дзюдо

Соревнования собрали 174 спортсмена из 13 регионов страны. Окружные соревнования проходят в столице Башкортостана уже второй год подряд.

Егор Цветков из Башкортостана – опытный спортсмен. На чемпионате Приволжского федерального округа он защищает честь республики, несмотря на то, что уже начал тренерскую карьеру. В весовой категории 66 килограммов ему удалось попасть в шестерку сильнейших дзюдоистов округа, тем самым показав хороший пример своим воспитанникам.

Времени для тренировок меньше осталось. Все-таки больше отдаю детям. Сам спортсмен привык принимать, а тренер должен отдавать. Получается разбаланс, и очень тяжело. Поэтому стараюсь перейти больше на тренерское поприще. Егор Цветков, мастер спорта по дзюдо

120 мужчин и 54 женщины боролись в Уфе за призовые места первенства округа. Самые представительные команды у Татарстана, Пермского края, Самарской области и Башкортостана. В каждой около 30 человек. Лучшие по итогам турнира отправятся на чемпионат страны, который пройдет осенью.

Формируется команда, которая будет представлять Приволжский федеральный округ на чемпионате России в городе Кемерово в сентябре. У мужчин финалисты с этих соревнований едут туда, а у женщин – первая шестерка. Дмитрий Куликов, представитель Федерации дзюдо России в Приволжском федеральном округе

Башкирская команда успешно выступила на домашних соревнованиях. Мужская сборная завоевала четыре золотые, одну серебряную и одну бронзовую награды. Победу в своих весовых категориях одержали Атам Барахоев, Урусхан Бек Балаев, Алихан Цечоев и Вахид Даурбеков. У девушек одно второе место и два третьих.

С июня мы приступаем к подготовке к чемпионату России. Проходить она будет на базе «Динамо» в городе Уфе. Там у нас есть вся необходимая инфраструктура. Также будем планировать выезды. В Москву планируем выехать в августе. Владимир Кузнецов, президент Федерации дзюдо Республики Башкортостан