В Уфе прошел чемпионат Приволжского федерального округа по дзюдо

Соревнования собрали 174 спортсмена из 13 регионов страны. Окружные соревнования проходят в столице Башкортостана уже второй год подряд.
Егор Цветков из Башкортостана – опытный спортсмен. На чемпионате Приволжского федерального округа он защищает честь республики, несмотря на то, что уже начал тренерскую карьеру. В весовой категории 66 килограммов ему удалось попасть в шестерку сильнейших дзюдоистов округа, тем самым показав хороший пример своим воспитанникам.
120 мужчин и 54 женщины боролись в Уфе за призовые места первенства округа. Самые представительные команды у Татарстана, Пермского края, Самарской области и Башкортостана. В каждой около 30 человек. Лучшие по итогам турнира отправятся на чемпионат страны, который пройдет осенью.
Башкирская команда успешно выступила на домашних соревнованиях. Мужская сборная завоевала четыре золотые, одну серебряную и одну бронзовую награды. Победу в своих весовых категориях одержали Атам Барахоев, Урусхан Бек Балаев, Алихан Цечоев и Вахид Даурбеков. У девушек одно второе место и два третьих.
Чемпионат России по дзюдо пройдет в городе Кемерово в конце сентября.