В Уфе презентовали туристический потенциал Москвы

Жителям республики предлагают взглянуть на другую Москву. В Уфе проходит бизнес-миссия, организованная специалистами из сферы туризма, которые прибыли из столицы страны. Они презентуют новые и порой неожиданные туристические маршруты Москвы.

В течение четырех дней представители столицы будут знакомить местных туроператоров с новыми направлениями, чтобы те в свою очередь могли предложить их жителям республики. Большая часть турпотока сейчас переориентирована на внутренний туризм. Поэтому московская сторона решилась выйти в регионы, чтобы пригласить потенциальных отдыхающих. В основном, предложения касаются семейного и детского отдыха. Для школьников Москва готова предложить новый туристический и образовательный проект «Город открытий».