В Уфе в первый день купального сезона помощь потребовалась обессиленному пловцу

Накануне, 1 июня, в Башкирии официально стартовал купальный сезон. В первый же день спасатели пришли на помощь отдыхающим.

На реке Белой спасатели помогли 29-летнему уроженцу Баймакского района, когда дежурили на пляже «Солнечный». Мужчина уморился на жаре и пошёл купаться. Он заплыл за буйки, но силы покинули пловца. Мужчина начал тонуть, однако это заметили спасатели.