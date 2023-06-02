Житель Уфы задушил товарища и выбросил его тело в окно

В декабре 2022 года в квартире дома по улице Левитана между мужчиной и его знакомым вспыхнул конфликт. Друзья выпивали, поэтому ссора быстро переросла в насилие. Мужчина более 12 раз ударил гостя по различным частям тела, а после задушил. После убийства он просто лёг спать. Утром, заметив тело, мужчина выбросил его в окно с первого этажа, чтобы скрыть следы преступления.