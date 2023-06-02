В Башкирии более 100 волонтёров ищут пропавшего подростка

30 мая в селе Новобелокатай Тимур ушёл из дома в неизвестном направлении. До сих пор о местоположении подростка нет никакой информации. 1 июня на поиски пропавшего вышли более 100 волонтёров. К сожалению, пока усилия добровольцев не увенчались успехом.