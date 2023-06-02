В Башкирии более 100 волонтёров ищут пропавшего подростка

Четвёртые сутки в Белокатайском районе ведутся поиски 17-летнего Тимура Сулейманова. Об этом сообщил глава администрации Масхут Минигалин.
30 мая в селе Новобелокатай Тимур ушёл из дома в неизвестном направлении. До сих пор о местоположении подростка нет никакой информации. 1 июня на поиски пропавшего вышли более 100 волонтёров. К сожалению, пока усилия добровольцев не увенчались успехом.
Приметы Тимура: рост 172 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые, глаза карие. Во что был одет в день исчезновения, неизвестно.
Всех, кто обладает какой-либо информацией о его местонахождении, просят сообщить по телефонам: 112, 8 34750 2 10 02, 8 34750 2 16 42.