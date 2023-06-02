В День защиты детей в Уфе прошёл сеанс одновременной игры в шашки

 На протяжении двух часов сильнейшие шашисты мира провели сеанс сразу на 100 досках. Участники сеанса смогли лично пообщаться и сыграть с такими именитыми гроссмейстерами, как Тамара Тансыккужина, Айнур Шайбаков, Айгуль Идрисова и многими другими. Символический первый ход сделал министр спорта республики Руслан Хабибов.

В такой атмосфере большая проблема удержать концентрацию во всей суете, когда против нас горстка, а тех ребят, которые хотят принять участие, – 100 человек.

Айнур Шайбаков, международный гроссмейстер

Мы проехали шесть часов, выехали в шесть утра, из деревни Туркменово, чтобы попасть на это мероприятие, увидеться с моим кумиром, кумирами детей, Тамарой Михайловной и другими гроссмейстерами.

Эльвина Харрасова

С 5 по 13 июня в Уфе пройдёт международный турнир по шашкам ШОС. В соревнованиях ожидается участие спортсменов из 15 стран, включая Китай, Индию, Иран, Пакистан, Монголию, США, Бразилию и многие другие. Шашисты из сборной России, в частности, Республики Башкортостан, считаются фаворитами соревнований.

Конкуренты им могут составить китайские, монгольские спортсмены, сильный игрок из Бразилии приезжает Алан Сильва, ну и белорусские спортсмены.

Юрий Черток, вице-президент Федерации шашек России, главный тренер сборной России по шашкам
Уфимская волна
Пенальти