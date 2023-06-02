В День защиты детей в Уфе прошёл сеанс одновременной игры в шашки

На протяжении двух часов сильнейшие шашисты мира провели сеанс сразу на 100 досках. Участники сеанса смогли лично пообщаться и сыграть с такими именитыми гроссмейстерами, как Тамара Тансыккужина, Айнур Шайбаков, Айгуль Идрисова и многими другими. Символический первый ход сделал министр спорта республики Руслан Хабибов.
С 5 по 13 июня в Уфе пройдёт международный турнир по шашкам ШОС. В соревнованиях ожидается участие спортсменов из 15 стран, включая Китай, Индию, Иран, Пакистан, Монголию, США, Бразилию и многие другие. Шашисты из сборной России, в частности, Республики Башкортостан, считаются фаворитами соревнований.