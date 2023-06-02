В Башкирии девочка попросила полицию сдать её в приют

В Мелеузовском районе в полицию обратился местный житель. Мужчина сообщил, что его дочка сбежала от матери.

Фото №1 - В Башкирии девочка попросила полицию сдать её в приют

Женщина злоупотребляет алкоголем, нигде не работает и совсем не заботится о дочке. Она неоднократно привлекалась к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей. Дошло до того, что дочка женщины сбежала от мамы и обратилась в полицию с просьбой поместить её в социальный приют. Девочка сказала, что опасается за своё физическое и моральное здоровье.

Отец ребёнка попросил суд ограничить женщину в родительских правах.

Выслушав участников процесса, исследовав в совокупности представленные доказательства, принимая во внимание мнение несовершеннолетней, заключение органов опеки и попечительства, помощника прокурора, а также учитывая, что ответчик ведет асоциальный образ жизни, злоупотребляет спиртными напитками, неоднократно привлекалась к административной ответственности, суд пришел к выводу, что оставление несовершеннолетней с матерью создает непосредственную угрозу жизни и здоровью ребенка, в связи с чем удовлетворил исковые требования истца в части ограничения ответчика в родительских правах.

пресс-служба Мелеузовского районного суда 
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