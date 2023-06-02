В Башкирии девочка попросила полицию сдать её в приют

Женщина злоупотребляет алкоголем, нигде не работает и совсем не заботится о дочке. Она неоднократно привлекалась к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей. Дошло до того, что дочка женщины сбежала от мамы и обратилась в полицию с просьбой поместить её в социальный приют. Девочка сказала, что опасается за своё физическое и моральное здоровье.