Житель Башкирии пришёл на помощь прохожему, который истекал кровью

В Янаульском районе в полицию обратились сотрудники больницы, которые сообщили, что в медицинское учреждение доставили 40-летнего местного жителя с проникающим ранением грудной клетки.
Оказалось, к преступлению причастна 43-летняя сожительница пострадавшего. Возлюбленные распивали спиртные напитки, когда между ними вспыхнула ссора. В порыве злости женщина схватила нож и ударил им мужчину.
Пострадавший пытался самостоятельно добраться до больницы, но был замечен случайным прохожим, который вызвал скорую помощь.
По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело. Горожанке избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Нож изъяли.