Житель Башкирии пришёл на помощь прохожему, который истекал кровью

В Янаульском районе в полицию обратились сотрудники больницы, которые сообщили, что в медицинское учреждение доставили 40-летнего местного жителя с проникающим ранением грудной клетки.

Оказалось, к преступлению причастна 43-летняя сожительница пострадавшего. Возлюбленные распивали спиртные напитки, когда между ними вспыхнула ссора. В порыве злости женщина схватила нож и ударил им мужчину.

Пострадавший пытался самостоятельно добраться до больницы, но был замечен случайным прохожим, который вызвал скорую помощь.