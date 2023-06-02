В Уфе показали, как проходит реабилитация пациентов в детской больнице № 17

Башкирия – в числе лучших в части мониторинга детей и женщин в критических состояниях в акушерстве. Младенческая смертность в регионе по сравнению с прошлым годом снизилась на четверть. Положительная динамика – результат комплексных мер. Это и расширение диагностики заболеваний, и оснащение больниц современным оборудованием. В уфимской детской больнице №17 в прошлом году открылся кабинет реабилитации. Тренажеры помогают маленьким пациентам быстрее встать на ноги.

Утро в больнице сегодня начинается не только с процедур. Маленьких пациентов на улице встречают герои мультфильмов, шары и ведущий. Детьми они остаются даже в стенах больницы. По мере возможности стараются не пропускать ни один конкурс. В День защиты детей пришли и родители – в обычные дни тут строгий пропускной режим.

Положительные эмоции, говорят врачи, также важны, как и медицинские процедуры. В стационаре городской больницы № 17 лечение проходят более 400 детей. Лето – начало каникул и травмоопасного сезона. 6-летний Алим, играя во дворе, упал с турника. Предварительный диагноз – компрессионный перелом позвоночника.

Для таких пациентов как Алим в полноценном восстановлении особую роль играет реабилитация. Пройти ее он сможет в больнице. Оборудование для восстановления начало поступать с прошлого года. И впервые на базе больницы заработал реабилитационный кабинет с современными тренажерами.

На беговых дорожках взрослые дети занимаются, а на ступеньках даже те, кто только ходить начал могут заниматься.

В 17-ю больницу дети поступают и планово, и неотложно. Чем быстрее и точнее поставят ребенку диагноз, тем быстрее врачи назначат лечение.

Оснащенность хорошим оборудованием больниц в региональном Минздраве назвали в числе причин снижения младенческой смертности. На 88% стало меньше летальных случаев от болезней органов дыхания, почти на 50 – от инфекций. В Башкортостане действует трехуровневая система помощи детям и беременным женщинам.